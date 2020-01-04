السودان.. اشتباكات قبلية في بورتسودان تحصد 9 قتلى

أكد نشطاء سودانيون أن اشتباكات قبلية وقعت شرقي السودان، السبت، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل خلال اليومين الماضيين في موجة أخرى من العنف تهدد بعرقلة محادثات السلام في بلد يخوض حروباً أهلية منذ عقود.

وبدأت الحكومة الانتقالية في السودان مفاوضات مع مجموعات متمردة مختلفة في أكتوبر/تشرين الأول، في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وتأتي مبادرة السلام ضمن خطة لإجراء انتخابات حرة في البلاد.

وقالت لجنة الأطباء السودانيين إن الاشتباكات في بورتسودان، المحافظة الواقعة على البحر الأحمر، نشب عقب اقتتال شخصين انتهى بمقتل أحدهما طعنا، واعتقال القاتل، مشيرة إلى أن نحو 100 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.

وذكر مسؤولون أن قوات أمن انتشرت في المدينة للمساعدة في احتواء الاشتباكات بين قبيلة بني عامر وقبيلة النوبة النازحة.

وكانت بورتسودان مسرحًا لصدامات مماثلة بين قبيلتين في أغسطس/آب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا.

وبدأ النزاع القبلي في مايو/ أيار حول موارد المياه في مدينة القضارف شرق السودان، حيث قتل 7 أشخاص.

كما اندلعت اشتباكات قبلية بين العرب وأعراق أخرى في منطقة دارفور غربي السودان الأسبوع الماضي.

وأسفرت المصادمات في مدينة جنينا غرب دارفور عن مقتل 48 شخصًا على الأقل وإصابة 167 آخرين وتشريد أكثر من 8000 عائلة.