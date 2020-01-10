وثائقي.. تسجيلات تكشف خطط إخوان السودان لإجهاض الحراك

تعرض العربية، مساء الجمعة، الجزء الثالث من الوثائقي الحصري "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان" الذي يكشف تسجيلات ومشاهد حصرية عن خطط الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورموز حكمه من تنظيم الإخوان لإحباط حراك ديسمبر 2018.

كما يتضمن الوثائقي تفاصيل 38 اجتماعا عقدتهم اللجان الأمنية بحضور البشير للقضاء على التظاهرات المطالبة بالتغيير.

والوثائقي الذي عرضت "العربية" جزأين منه، كان كشف طريقة إدارة الإخوان المسلمين للسودان منذ عام 1989.

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كما كشفت التسجيلات السرية للحركة الإسلامية في السودان، الكثير عن طريقة إدارة الدولة خلال حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثين عاماً. حتى شعار دولة القانون الذي رفعه البشير كثيراً، لم يؤمن به إخوان السودان خلال اجتماعاتهم السرية.

كما أظهرت الدعم الذي تم تقديمه لتنظيمات الإخوان الإقليمية.

واعترف البشير في الوثائقي بأن كل مفاصل الدولة السودانية بعد انقلاب 1989 أصبحت تحت سيطرة الإخوان، بعد أن وضع الضباط الإخوان والمجموعة المدنية المسلحة بقيادة حسن الترابي وعلي عثمان طه اللمسات الأخيرة لانقلاب 1989.

كما اعترف بفصل أكثر من 600 ألف سوداني من وظائفهم واستبدالهم بعناصر إخوانية، لافتاً إلى أن عضو الإخوان يجب أن يكون لديه قدرة على حمل السلاح دائماً، وينفذ الأوامر بمبدأ السمع والطاعة.

يذكر أن الجزء الثالث من وثائقي العربية "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان" يعرض الجمعة الساعة 8:30 GMT والساعة 11:30 KSA