"الأسرار الكبرى".. هكذا أراد البشير أن ينصب المشانق للمتظاهرين

كشف وثائقي "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان"، في جزئه الثالث، الذي عرضته "العربية" الجمعة، عن المزيد من التفاصيل حول قمع الاحتجاجات السودانية، بأمر من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

"قالوا حننصب المشانق للكيزان.. لكن نحن لدينا السلطة ولدينا المشانق".. البشير في اجتماعاته السرية مع قيادات حكمه من الإخوان يطالب بالقمع العنيف للتظاهرات.. وقيادي إخواني في الاجتماع " اشنقوهم"

وثائقي حصري على #العربية | #الأسرار_الكبرى .. الجزء الثالث.. https://t.co/Eu8Lwps7qE pic.twitter.com/7VlCYruHD1 — العربية (@AlArabiya) January 12, 2020

وتضمن الجزء الثالث بعض المشاهد للبشير يخطب في أتباعه قائلاً: "قالوا حننصب المشانق للكيزان.. لكن نحن لدينا السلطة ولدينا المشانق.. فهل سيلومنا شخص إذا نصبنا لهم المشانق في الميادين؟".

وأضاف البشير: "حشدنا أكثر من مليون نسمة في الساحة الخضراء.. رغم أن الناس كانوا يعتقدون بأنه لن يحضر أحد.. ورغم الإشاعات بأن الناس سيفجرون ويطلقون قنابل في الساحة الخضراء وسيعملون لأجل تخويف الناس، لكن الناس جاؤوا.. نحن لسنا قلة".

البشير في اجتماعاته السرية مع قيادات حكمه من الإخوان طالب بالقمع العنيف للتظاهرات.. وقيادي إخواني في الاجتماع قال: "نحن نريد أن نشنقهم.. هؤلاء لا يستحقون أي شيء"، فضحك البشير.

يمكن مشاهدة الحلقة الكاملة من خلال هذا اللينك.