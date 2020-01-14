حمدوك: نجدد ثقتنا بجيش السودان وقدرته بالسيطرة على الوضع

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن أحداث اليوم تحت السيطرة، نجدد ثقتنا في الجيش وقدرته في السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة مع العسكريين والدفع بها.

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات. وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد، ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وزير الإعلام السوداني: احتجاج محدود

وأكد وزير الإعلام السوداني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن ما حدث "حركة احتجاج محدودة"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع".

وأوضح أنه "لم تحدث أي إصابات بين المواطنين أو القوات النظامية من جراء الاحتجاج"، مضيفاً أن "الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات "المتمردة" بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".

وأعلن أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تطمئن الشعب بأنها قادرة على حسم "التمرد" وتأمين المواطنين والمنشآت".

وناشد وزير الإعلام المواطنين "بالابتعاد عن المواقع وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف".

هيكلة في الاستخبارات

هذا وأفاد بيان عن المخابرات السودانية أنه في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة.