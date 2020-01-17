وفدا الخرطوم وقيادات دارفور يبحثان في جوبا ملف الأراضي

عقد وفد الحكومة السودانية برئاسة محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة، جلسة مفاوضات مع قادة مسار دارفور بمقر المفاوضات في عاصمة جنوب السودان، جوبا، الجمعة. وواصل الوفدان النقاش حول ورقة الأراضى، إحدى أوراق ملف السلطة.

وأوضح التعايشي أن "ملف الأراضي مرتبط بصراعات قديمة ومعقدة، ومع ذلك أحرزنا فيه تقدم، وسيخضع لمزيد من النقاش".

وأوضح ضيو مطوك، عضو فريق الوساطة الجنوبية، فى تصريح صحافي عقب الجلسة، أن الحوار حول ورقة الأراضي توقف عند نقطة إنشاء مفوضية الأراضي.

وقرر الطرفان متابعتها مع القانونين لتقديم رؤية بشأن إنشائها وتحديد صلاحياتها، مضيفاً أن الحوار فى مسار دارفور سيستمر، السبت، لبدء النقاش حول ورقة العدالة الانتقالية.

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وتركز المفاوضات التي تستضيفها جنوب السودان على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان. ‎

وأكد التعايشي أن مفاوضات السلام في المسارات المختلفة تسير بصورة متزامنة، وأن تحقيق السلام الشامل في السودان "بات ممكناً، لكنه ليس سهلاً"، على الرغم من الاستعداد الذي أبدته أطراف التفاوض بتقديم التنازلات لدفع استحقاقات السلام.