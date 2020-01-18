التعايشي و"الجبهة الثورية" يظهران إرادة مشتركة للسلام

أكدت الأطراف السودانية المتفاوضة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، رغبتها في التوصل لاتفاق سلام شامل يعالج جذور الأزمة السودانية من خلال النقاش الجاد حول كافة القضايا الخلافية.

وأوضح محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض في مؤتمر صحافي مشترك مع قيادات الجبهة الثورية في جوبا مساء الجمعة، أن التفاوض فى كافة المسارات قطع أشواطا متقدمة في معظم القضايا.

إحراز تقدم كبير

وأشار التعايشي إلى مواصلة النقاش بمسار دارفور حول ملف الأراضي والحواكير، موضحا أن تقدما كبيرا أحرز في هذا المجال وتبقت نقطة واحدة لحسم هذا الملف، مضيفا أن النقاش سينتقل السبت إلى ملف العدالة الانتقالية.

وقال التعايشي إن الحكومة عازمة على عدم العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى بعد نجاح الثورة السودانية، ولا توجد رغبة في مقاتلة السودانيين بعضهم بعضا بعد إزالة النظام السابق.

من جانبه، قال الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية إن التفاوض في مسار دارفور يسير بشكل جيد، وإن جميع مكونات المسار تعمل بتناغم من أجل الوصول إلى سلام حقيقي، مشيدا بالروح التي أبدتها الحكومة في التجاوب مع قضايا التفاوض.

وأضاف إدريس أن حركات الكفاح المسلح تمكنت من توقيع اتفاقات عديدة منذ الجولة الأولى وحتى الجولة الحالية،كاشفا عن عدم وجود أي خلافات داخل مكونات الجبهة الثورية.