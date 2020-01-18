جامعة سودانية تطرد أستاذاً جامعياً إخوانياً هدد بقتل المتظاهرين

بعد ظهوره في فيلم قناة العربية الحصري "الأسرار الكبرى جماعة الإخوان"، مطالباً بقمع التظاهرات واعتبارها حركات عسكرية خرجت تظاهرات حاشدة لطلاب جامعة النيلين ضد الدكتور عوض حاج علي وتجمع أساتذة الجامعة يطالبون بطرده، مما دفع مدير الجامعة للاستجابة لطلبهم.

وتكشف التسجيلات المسربة للدكتور عوض حاج علي مطالبته بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، حيث قال: "يا إخوان هذه ليست مظاهرات.. هذه حركات عسكرية".

ويضيف" هذه مجموعة حركة صعاليك.. صعاليك في الإنترنت والوتساب.. يا إخوان يجب أن يفهم الناس المعركة بفهمها الصحيح".

وقال أيضا في التسجيلات المسربة "لا يجب أن يراودنا أي نوع من التعاطف أو التراجع أو التنازل".

بعد ظهوره في الفيلم الحصري لـ #العربية " #الأسرار_الكبرى_جماعة_الإخوان" مطالباً بقمع التظاهرات واعتبارها حركات عسكرية.. تظاهرات حاشدة لطلاب جامعة النيلين ضد البروفيسور عوض حاج علي وتجمع اساتذة الجامعة يطالب بطرده ومدير الجامعة يستجيب. pic.twitter.com/ogftpfNOKe — العربية (@AlArabiya) January 17, 2020

وتوالت ردود الأفعال في الشارع السوداني على الجزء الثالث من وثائقي "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان"، الذي أذاعته "العربية" الجمعة، في وقت رأى النائب العام تاج السر الحبر، في تصريح لقناة "العربية" أن قسم نظم المعلومات في النيابة العامة يعمل على تحليل التسجيلات ودراستها.

فقد انتهت الحلقة الثالثة من الأسرارِ الكبرى، مخلفةً وراءها كثيراً من المشاعر والأسئلة.

تدويناتٌ على وسائل التواصلِ الاجتماعي تستفسر عن عدم ظهور شخصيات مسؤولة في التسجيلات، وأخرى تعتبر أنها كشفت ممارسات ديمقراطية داخل الاجتماعات.

يبدو أن هناك من كان يتوقعُ أسراراً أكبر، وهناك من يرى أن لا شيء أخطرُ مما تم بثُه.

الإعلام السوداني، ظل متابعاً للحلقات لتقديم تحليلات، كثير منها كُتبَ وسُمع، والآخر لم يرَ الضوء بعد.

أما على نطاقِ الحكومة، فقد كشف النائب العام السوداني أن لتسجيلات "الأسرارِ الكبرى" قيمة، خاصة أنها قد تساعدُهم في البلاغات المدونة.