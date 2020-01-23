مجلس السيادة السوداني يؤجل قرار تمديد الطوارئ

أرجأ مجلس السيادة السوداني اتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمزيد من التشاور، فيما تم تفويض رئيس المجلس للحديث مع رئيس الوزراء، وتلقي المزيد من التقارير حتى موعد الاجتماع القادم لاتخاذ قرار واضح في هذا الشأن.

وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريحات الخميس، إن المجلس أكد استقلالية بنك السودان وأهمية دوره الرقابي ووجه الجهات المناط بها تعديل القوانين وإصلاحها بالعمل على تعزيز دور البنك كمؤسسة مستقلة ذات طابع خاص، مثل القضاء والنيابة والمراجع، مشيرا إلى أن البنك لا يتبع لمجلس السيادة ويتم تعيين قيادته عبر مجلس الوزراء.

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وشدد الفكي على التجانس التام بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لافتاً إلى أن التشاور بينهما يتم على مدار الساعة، ولا مجال للحديث عن مكون عسكري ومدني داخل مجلس السيادة لأنه مجلس واحد متماسك ومنسجم، على حد تعبيره.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا: 5 من العسكريين، و5 من المدنيين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.