السودان.. اتفاق مهم بين الحكومة ومتمردي الجنوب

بعد محادثات مستمرة بين الجانبين، وقعت الحكومة السودانية مع المتمردين جنوب البلاد، الجمعة، اتفاقاً أولياً حول ترتيبات سياسية وأمنية، تمهيداً لعقد اتفاق مصالحة كاملة.

في التفاصيل، جرى توقيع الاتفاق بين وفد الحكومة وممثلي "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، في عاصمة جنوب السودان جوبا، وذلك في احتفال ترأسه رئيس البلد، سلفا كير.

ويمنح الاتفاق ولايتين سودانيتين تسيطر عليهما الحركة، هما كردفان والنيل الأزرق، وضعا قانونيا خاصا.

كما أوضح نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال"، ياسر سعيد عرمان، أن بنود الاتفاق تسمح لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسن قوانينهما، منوهاً إلى أن الاتفاق يهدف أيضا إلى حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضي.

دمج الميليشيات مع الجيش

وأضاف عرمان أن من أهداف الاتفاق دمج جميع الميليشيات المختلفة والقوات الحكومية في السودان في جيش واحد، معرباً عن قناعته بأن تتمكن الحركة من التوصل إلى اتفاق كامل مع الخرطوم بعد توقيع الطرفين على الاتفاق الأولي.

وأشار إلى أن حركته ستصبح جزءاً من النظام الجديد في الخرطوم.

بدوره، أكد نائب رئيس المجلس الحاكم في السودان ورئيس وفد الحكومة في محادثات جوبا، محمد حمدان دقلو، التزام المجلس بعملية السلام.

وقال دقلو إن حكومته مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى تسوية سلمية في السودان.

يذكر أنه وفي أكتوبر الماضي، استأنف مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان محادثات السلام مع حركات التمرد الناشطة في البلاد، بهدف إنهاء الصراعات المسلحة المستمرة منذ سنوات في السودان.