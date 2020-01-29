قادمين من الصين.. السودان يشتبه بحالتَيْ كورونا

بعد إعلان دولة الإمارات، الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، كشفت وزارة الصحة السودانية عن الاشتباه بظهور حالتَيْ إصابة بكورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة، أكرم التوم، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والحالة الثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

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كما أكد التوم، خلال تصريحات بمجلس الوزراء، الأربعاء، أنه تم الاشتباه بالإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.

لا علاج شافياً

إلى ذلك أوضح أن الفيروس ينتقل بالسعال والاختلاط بالشخص المصاب، لافتاً إلى أنهم واثقون من أن هناك مقدرة كافية لعلاج المصابين.

ونبّه التوم إلى أنه لا يوجد علاج شافٍ للمرض، وإنما فقط رعاية وعناية للمريض، مشيراً إلى أن انتقال المرض لأول مرة كان من الحيوانات للإنسان في الصين.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت، الثلاثاء، وفاة 26 حالة أخرى مصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 132 حالة وفاة أغلبها في إقليم هوبي، الذي يخضع للعزل فعلياً، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.