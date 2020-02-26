اجتماعات سد النهضة في واشنطن.. إثيوبيا تتراجع

كشفت مصادر موثوقة للعربية/الحدث أن إثيوبيا اعتذرت عن المشاركة في الاجتماعات المقرر عقدها الخميس بالعاصمة الأميركية واشنطن بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر برعاية وزارة الخزانة الأميركية لمناقشة وتوقيع المسودة الأميركية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفقاً للمصادر فإن الوفد الإثيوبي لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل، ولتجنب تأثير التوقيع إيجاباً أو سلباً على حملة الرئيس أبي أحمد الانتخابية.

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توقيع اتفاقية نهائية

وكان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس قد أبلغ الصحافيين قبل يومين، أن الأطراف الثلاثة تسلمت مسودة اتفاق نهائي مقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، وأن اجتماعات 27 فبراير الجاري قد تشهد توقيع اتفاقية نهائية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

إلا أن رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق هايلا ماريام ديسالين، وصل الثلاثاء إلى الخرطوم مبعوثاً من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث التقى القيادة السودانية وأبلغها رسالة شفهية من رئيس بلاده، تناولت بحسب مصادر مطلعة، الموقف الإثيوبي من قضايا الإقليم بشكل عام، وسد النهضة على وجه الخصوص.

إلى ذلك، رجحت المصادر ألا تاكون الزيارة اقتصرت على مباحثات "سد النهضة"، بل تضمنت ملفات إقليمية أخرى، وشؤونا ثنائية وإقليمية تعني البلدين.

يذكر أن ديسالين زار القاهرة الأحد الماضي أيضاً مبعوثاً عن آبي أحمد، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة وصفتها الخارجية الإثيوبية بالـ "ناجحة"، مضيفة أن "مبعوث آبي أحمد اتفق مع الرئيس المصري على حل أي مشكلة تواجه البلدين عبر الحوار".