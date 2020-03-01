السودان.. إقالة عشرات الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بالبشير

أعلنت لجنة قانونية في السودان السبت إنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بإدارة الرئيس السابق عمر البشير.

وتم تشكيل "لجنة إزالة التمكين" بموجب قانون تم سنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتفكيك نظام البشير الذي تمت الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان من العام الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.

وقال محمد الفكي سليمان نائب رئيس "لجنة إزالة التمكين" في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم السبت: "تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية، وهؤلاء كان قد تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي".

وأوضح أن الغرض من هذا القرار هو "القضاء على تمكين النظام" السابق الذي "تعامل مع الوظائف في وزارة الخارجية باعتبارها غنيمة".

موضوع يهمك جدل كبير وردود فعل واسعة شهدتها شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى هجوم إخواني شرس، بعد بث الفيلم الوثائقي "أجندة... محمد الرميحي: لولا سقوط إخوان السودان لما تكشفت "أجندة الفوضى" الخليج العربي

وأكد أن "هذا القرار سيفتح المجال لتوظيف ما بين 150 إلى 200 من أبناء الشعب السوداني للتنافس بصورة شريفة على الوظائف في وزارة الخارجية".

ومن جهته، قال طه عثمان عضو اللجنة إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه بينما اختار "حزب المؤتمر الوطني"، المنحل حالياً، الباقين.

وحلت "لجنة إزالة التمكين" هذا الشهر مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكاً آخر مملوكين للدولة، وأقالت أيضا مدراء ثمانية من البنوك.

وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.

وبدأت في السودان منذ 21أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وجاءت المرحلة الانتقالية بعدما عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.