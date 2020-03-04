الإمارات تجلي طلاباً سودانيين من ووهان

أعلنت السفارة السودانية في الصين، الأربعاء، عن نجاح عملية إجلاء الطلاب السودانين العالقين في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا ومغادرتهم إلى أبوظبي عبر رحلة خطوط طيران الاتحاد، التي خصصتها دولة الإمارات في مبادرة منها بعد مناشدة عدد من الطلاب وأسرهم لإجلائهم إثر تفشي المرض هناك.

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في التفاصيل، قالت السفارة السودانية، في بيان الأربعاء، إن عملية الإجلاء تمت لـ143طالباً وطالبة بتنسيق بين السفارة السودانية في بكين وسفارة الإمارات وإدارة الخارجية الصينية، ومكتب العلاقات الخارجية بمقاطعة "هوبي".

ويتوقع أن تصل الطائرة إلى أبوظبي ظهر الأربعاء، حيث ستقوم الإمارات باستضافة الطلاب خلال فترة الحجر الصحي.

كما أوضح بيان السفارة أن الفرق الطبية بمطار ووهان قد أجرت فحوصات طبية للطلاب وتأكدت من سلامتهم.

يشار إلى أن القصة بدأت بعد تنظيم ذوي الطلاب وقفات احتجاجية طالبوا فيها السلطات السودانية بالتدخل لإجلاء أبنائهم من مدينة ووهان، إلا أن الخطوات تعثرت قبل أن تبادر دولة الإمارات وتقوم بإجلائهم.

كما ناشد عدد من الطلاب العالقين السلطات للإسراع بإجلائهم بعد انتشار المرض وازدياد عدد الوفيات.

وتبادل ذوو الطلاب الذين تجمعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لعملية الإجلاء أوضحت مغادرتهم السكن الجامعي ونقلهم إلى المطار.