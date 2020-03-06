وزير مالية السودان: لا أحمل جوازا أجنبيا وأسكن ببيتي الخاص 

أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أنه لا يحمل جواز سفر غير سوداني، كما أنه ما يزل أسكن في بيته الخاص، لافتا إلى أنه وليس حريصا على البقاء في منصبه.

جاء ذلك خلال رد البدوي في مؤتمر صحفي على سؤال شديد اللهجة من صحفي طالبه بتقديم استقالته، متهما إياه بأنه أتى من وراء البحار حاملا جوازات أجنبية.

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وتأسف وزير المالية عن طريقة كلام الصحفي، مؤكدا أنه ليس حريصا على البقاء في منصبه وأن ما قد يدفعه إلى الرحيل ليست عبارات شخص أو شخصين وإنما هم أصحاب الحق الحقيقيون من الشباب ومن جوع الشعب السوداني إن أبدوا رأيا واضحا رافضا لشخصه، وقتها – يردف الوزير- "سأنسحب اليوم قبل غدا".

واعتبر إبراهيم بدوي أنه جند نفسه لهذا العمل وهذا المنصب لأنه ينظر إليه كتكليف وطني ونتيجة للثورة والمنهج الذي أتى به إلى منصبه هو المنهج الديمقراطي وليس منهج الإقصاء على حد قوله.