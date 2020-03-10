السودان يعتقل أجانب مشتبهين في محاولة اغتيال حمدوك

أكد مصدر أمني سوداني أن الأجهزة الأمنية​ ألقت القبض على شخصين أجنبيين، من دون أن يكشف عن جنسيتهما، في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك​ .

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كما أشار المصدر إلى أنّ الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في محاولة الاغتيال. وكانت مراسلة العربية والحدث في السودان أشارت إلى أن السلطات اعتقلت عدداً من الأشخاص بينهم أجانب مشيرة إلى تعالي الأصوات الشعبية المطالبة بتعزيز الأمن في البلاد.

وبعد محاولة الاغتيال، طمأن حمدوك الشعب السوداني من خلال تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها: "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وكانت مصادر شرطية أكدت أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، تمت عبر التفجير عن بعد بواسطة عبوة ناسفة تحوي شظايا حادة.

وكشفت المصادر أن مؤشرات التخطيط المبكر للمحاولة تمثلت في مراقبة مسار موكب حمدوك، واختيار تنفيذ العملية عند انحناءة تتطلب التمهل في القيادة.

ونجا حمدوك، الاثنين، من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

وأكد وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن الحكومة السودانية "ستتعامل بحزم مع كل المحاولات الإرهابية في البلاد".

هذا ويعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني اجتماعا طارئا، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومشاركة حمدوك وحضور كل أعضاء مجلس الأمن والدفاع، الاثنين، حول محاولة اغتيال حمدوك.