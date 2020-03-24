السودان يفرض حظراً للتجول لمكافحة كورونا.. وارتفاع الإصابات

قال عضو مجلس السيادة الحاكم، إن السودان سيفرض حظرا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي يوميا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

كما سيتم وقف رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

موضوع يهمك قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا مرة أخرى إلى 554 إصابة، اليوم الثلاثاء، في أكبر عدد إصابات في... جنوب إفريقيا تسجل أعلى إصابات كورونا في القارة العرب و العالم

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الإعلام السوداني، الثلاثاء، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من دولة عربية ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 حالات.

هذا وقام مركز رابطة العالم الإسلامي فرع الخرطوم بتوزيع حقائب تحتوي على مواد تعقيم مجانا على المؤسسات، في إطار جهود التوعية، والحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.