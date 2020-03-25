بأزمة قلبية.. وفاة وزير الدفاع السوداني

توفي صباح الأربعاء وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر في دولة جنوب السودان إثر أزمة قلبية بحسب ما أفادت معلومات أولية حصلت عليها العربية/الحدث.

ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم، في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

يذكر أن عمر عين وزيرا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة الانتقالية، أول حكومة مدنية بعد خلع نظام البشير في سبتمبر 2019.

وشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ثم عين عضواً في المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة بعد عزل البشير، خلفاً للفريق أول مصطفى محمد مصطفى الذي استقال من عضوية المجلس.

وخلال وجوده ضمن طاقم المجلس العسكري، شغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، قبل حله في 18 أغسطس الماضي، بتكوين مجلس السيادة.