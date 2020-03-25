في إطار مكافحة كورونا.. السودان يفرج عن آلاف السجناء

قررت السلطات السودانية، الأربعاء، الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وشهدت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجيناً من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل.

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يذكر أن السودان أعلن في الثالث عشر من آذار/مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب. وفي 20 آذار/مارس أعلن رصد حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان قد فرض في السادس عشر من آذار/مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا.

3 فرق

إلى ذلك، قال مشرف عمليات غرفة الطوارئ المركزية، محمد عبد الرحمن نقدالله، للوكالة الرسمية، إنه "تم تشكيل ثلاثة فرق بعدد يفوق 60 كادراً مصنفة إلى فريق للإرشاد والتوعية، وفريق طبي للفحص والحجر في حال ظهور أي أعراض، بجانب فريق إحصائي لجمع وتوثيق المعلومات والبيانات".

كما أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أعلى سلطة أمنية بالبلاد، الاثنين، فرض حظر التجول في جميع المدن اعتباراً من الثلاثاء 24 آذار/مارس لمكافحة انتشار كورونا. وأغلقت السلطات جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية.

إلى ذلك علقت الحكومة في الرابع عشر من الشهر الحالي، الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.