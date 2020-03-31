السودان يسجل سابع إصابة بالوباء

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إن المريض رجل أجنبي في الستينات من العمر كان قد وصل إلى السودان قادماً من الإمارات العربية المتحدة يوم 14 مارس.

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كما أوضحت أنه يتم حالياً توفير الرعاية الصحية للمريض في إحدى عنابر العزل بولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها بدأت متابعة المخالطين وسوف تفيد بأي مستجدات.

وفي وقت سابق، سجل السودان ست إصابات بالفيروس وحالتي وفاة.

فرض الطوارئ وحظر التجول

يذكر أن الحكومة كانت علقت في الرابع عشر من مارس الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان، أعلى سلطة أمنية بالبلاد، قد فرض في السادس عشر من مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء.

وأعلن الاثنين الفائت، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتباراً من الثلاثاء 24 مارس.