السودان يحظر السفر بين المدن للحد من الوباء

أعلن السودان، الأحد، حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزم بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في السودان قليل، ويتمثل في 19 مصاباً فقط أثبتت الفحوص إصابتهم وتوفي اثنان منهم. ويحاول المسؤولون الذين يواجهون أزمة اقتصادية ونظاماً صحياً ضعيفاً للغاية، تجنب عدوى واسعة النطاق.

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كما فرضت السلطات الانتقالية، التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، قبل عام، حظر تجول يستمر 12 ساعة، وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي وحظرت التجمعات.

إلى ذلك ذكر بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة أن من ينتهكون القيود ويخالفون إجراءات العزل ويخفون المعلومات أو يعوقون العلاج الطبي يمكن أن يواجهوا الآن المحاكمة الجنائية بمقتضى قوانين الطوارئ.

وجاء في بيان أصدره المجلس السيادي الحاكم أن حظر سير السيارات الخاصة وسيارات الأجرة على الطرق بين المدن والولايات يسري فوراً.