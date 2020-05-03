الجيش السوداني ينشر عدداً من جنوده حول مقره بالعاصمة

قال ناشطون، اليوم الأحد، إن الجيش السوداني نشر عدداً من الجنود حول مقره في العاصمة الخرطوم وأغلق كل الطرق المؤدية إليه.

موضوع يهمك أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم الأحد.كما أوضح أن السلطات... السودان: مجموعة تنتمي للنظام البائد تخطط لتجمعات العرب و العالم

وكان مجلس الوزراء الانتقالي قد ذكر في بيان مساء أمس الأحد، أن مجموعة من أنصار نظام الرئيس المخلوع عمر البشير تعتزم إقامة تجمعات للتظاهر ضد الحكومة.

وأضاف أنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بالتعامل الصارم مع كل من يخرق توجيهات حظر التجوال الشامل المعلن منذ أكثر من أسبوعين في الخرطوم لمدة 21 يوماً.

وقد حاول أنصار نظام البشير مراراً إطلاق تظاهرات منذ إعلان الحكومة إجراءات استثنائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وقد بلغ انتشار فيروس كورونا مستوى مقلقاً في السودان، حيث سجّلت البلاد 592 إصابة، توفي 41 منهم بينما تعافى 52 شخصا من المرض.