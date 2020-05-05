السودان.. 100 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وسجلت الإصابات الجديدة في ولايات الخرطوم (86)، وشمال كردفان (8)، والقضارف (3)، وسنار (2)، والجزيرة (حالة واحدة). كما سجلت وفاتان في ولاية شمال كردفان، ووفاة واحدة في الخرطوم، ووفاة واحدة في ولاية الجزيرة، وفق وكالة الأنباء السودانية.

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وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 778، بينهم 45 وفاة. وارتفع عدد المتعافين إلى 70.

إلى ذلك شددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات البلاد.

ونوهت إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على فيسبوك للاطلاع على الموقف الوبائي اليومي، وعدم اعتماد الأخبار المغلوطة التي تظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي للوزارة.