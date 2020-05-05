الفيروس يتسلل إلى سجن مساعد البشير.. والداخلية توضح

أصيب أحمد محمد هارون، مساعد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الاثنين أن هارون الموقوف في سجن كوبر، تعرض لأزمة صحية وبناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بإصابته بالفيروس المستجد، وذلك في بتاريخ 21 إبريل المنصرم.

موضوع يهمك سنوات مرت على تقهقر "خلافة" داعش الذي زرع الرعب في مناطق واسعة من سوريا والعراق، فالتنظيم الإرهابي لم يترك جريمة إلا... شاهد وادي الموت الداعشي.. جثث تطفو وأهال ينتظرون سوريا

3 فحوصات!

وإثر ذلك، نقل القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" المنحل إلى مستشفى الشرطة في اليوم التالي، و"جاءت النتيجة سلبية لكن بعد حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثاني جاءت نتيجته إيجابية، ومن ثم أجري فحص ثالث وكان إيجابياً أيضاً"، بحسب الوزارة.

إلى ذلك، أشارت الداخلية إلى أنه تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض.

كما أكدت تحسن حالة المساعد السابق للرئيس المعزول، ونقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومتطلبات الحراسة، مضيفة أنه "ستتم إعادته إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك".

يذكر أن السودان سجل الاثنين 86 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 678، بينها 41 وفاة.