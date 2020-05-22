حادث سير يودي بحياة 43 ويجرح 31 شمال دارفور

لقي ثلاثة وأربعون شخصاً مصرعهم وجرح واحد وثلاثون آخرون في تصادم بين شاحنة وسيارة في ولاية شمال دارفور، وفق ما ذكرت الشرطة السودانية.

وقال بيان صادر عن الشرطة فجر الجمعة "وقع حادث مروري بمنطقة شنقل طوباي محلية دار السلام بولاية شمال دارفور بين جرار (شاحنة) قادم من منطقة شنقل طوباي ولوري (سيارة) ركاب نيسان"، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى "وفاة 43 مواطنا وإصابة 31". وأشار البيان إلى اشتعال النيران في الشاحنة عقب الاصطدام.

وتحظر السلطات التنقل بين منطقة وأخرى منذ 16 نيسان/أبريل في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وليس واضحا ما إذا كانت السيارة قادمة من منطقة أخرى. وسجلت البلاد 3189 إصابات بكورونا بينها 121 وفاة.

وتشكو الطرق السودانية من غياب الصيانة ما يتسبب في حوادث سير عديدة.

ويشهد إقليم دارفور نزاعا منذ عام 2003 أودى، بحسب الأمم المتحدة، بحياة 300 ألف شخص وتسبّب بفرار 2,5 مليون شخص من منازلهم.