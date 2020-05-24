حميدتي: الدعم السريع تصدت لـ"إبادة" يوم تنحي البشير

كشف النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان حميدتي، عن مخطط لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل العام الماضي تصدت له قوات الدعم السريع، أي اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق عمر البشير.

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وقال حميدتي، في مقابلة مع قناة محلية مساء الأحد، إنه "بتاريخ الحادي عشر من أبريل 2019 تحركت 13 دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش".

كما أضاف: "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمون إلى رماد".

وكشف عن مخطط لـ"شيطنة" الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم وقتها. وقال: "لاحقاً سنذكر هذه التفاصيل بالأسماء".

زيارة وزير الخارجية القطري

إلى ذلك تطرق حميدتي لفترة الثورة على البشير، مؤكداً أن "المجلس الانتقالي في هذا الوقت رفض زيارة وزير الخارجية القطري لأنه لم يتم إبلاعنا بها مسبقاً".

وأضاف أن أطرافاً محلية حاولت استخدام هذه الزيارة لخلق فتنة كجزء من المؤامرة على المجلس في ذلك الوقت.

كما قال إن"علاقات السودان مع العالم مبنية على المصالح المشتركة ولا اصطفاف في أي محور".

"حاولنا الوساطة في ليبيا"

وفي الشأن الليبي، أوضح حميدتي أن "اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة لشيطنتها"، مضيفاً: "حاولنا الوساطة في ليبيا لكن بعض الأطراف لم تقبل مبادرتنا".

كما أشار إلى أن "الادعاء بوجود قوات من الدعم السريع في ليبيا كاذب لا أساس له".

وشدد على أن "وجود القوات السودانية في اليمن يهدف لدعم الشرعية ولسنا مرتزقة".