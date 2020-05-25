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أول وزير سودانية تعلن إصابتها بكورونا: أبلغت من خالطني

المصدر: دبي - العربية.نت
وزيرة الشباب والرياضة في السودان ولاء البوشي (أرشيفية - فرانس برس)
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أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، فجر الاثنين، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، وسألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة"، كما أضافت "قمت بإبلاغ من قابلني في الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي".

إلى ذلك، ناشدت الوزيرة الشابة السودانيين الالتزام بكافة التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، مؤكدة أن تفشي الفيروس التاجي في المجتمع يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية".

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها، مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي الاحتياطي، لاسيما بعد أن رافق الوزيرة ضمن وفد أوسع جال على عدد من الولايات في الفترة الماضية.

العيد وحظر التجول والصلاة

وكان السودان حظر، الأحد، إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد في كل أنحاء البلاد للحد من انتشار الوباء، بعدما سجل حتى الجمعة 3378 إصابة بينها 137 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) قبل أيام عن نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف قوله: "نوجه بتعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "نوجه جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين".

يشار إلى أن السودان يفرض منذ السادس عشر من نيسان/أبريل الماضي حظرا للتجول، كما منع إقامة الصلوات في المساجد والكنائس.

وكانت أول إصابة بالفيروس المستجد سجلت في منتصف آذار/مارس بالخرطوم.

كلمات دالّة

#كورونا, #ولاء_البوشي, #السودان
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