السودان: مقتل ضابط بهجوم لميليشيا إثيوبية على الحدود

أعلن الجيش السوداني، الخميس، مقتل ضابط بهجوم لميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين.

وفي التفاصيل، شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح اليوم حيث توغلت قوة من المليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين.

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ونجم عن التصدي للمليشيات وفاة قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

هذا ووصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور في المنطقة للمعسكر في بركة نوريت حيث تم التصدي ومطاردة الفلول الإثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

يذكر أن فترة الموسم الزراعي والحصاد تشهدان دائماً اختراقات وتعديات متواصلة من الميليشيات الإثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات بالمناطق الحدودية والتي سبق أن أعلنت رفضها وعدم التزامها بأي اتفاقيات مع الجانب السوداني لاستقرار المنطقة.