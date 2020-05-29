السودان.. اتهامات لإثيوبيا بمساندة هجمات عبر الحدود

اتهم الجيش السوداني القوات الحكومية الإثيوبية بمساندة ميليشيات محلية إثيوبية في هجمات عبر الحدود على مواقع سودانية.

وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، عامر محمد الحسن، في بيان الخميس، أن "ميليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية".

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يذكر أن الحدود السودانية الإثيوبية كانت شهدت، الخميس، بولاية القضارف، توتراً جديداً بعد تسلل ميليشيات إثيوبية للحدود واعتدائها على المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان.

كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين, بحسب وكالة الأنباء السودانية، ما أدى إلى مقتل نقيب في الجيش السوداني وطفلة، إلى جانب جرح عدد من العسكريين والمدنيين.

إلى ذلك توجهت تعزيزات عسكرية للمنطقة على وجه السرعة، حيث قامت بمطاردة الميليشيات الإثيوبية إلى ما وراء الحدود المشتركة، وفق الوكالة.