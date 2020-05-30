حمدوك: لن يفلت المذنبون من العقاب

بعدما طلب "تجمع المهنيين السودانيين" من مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء الانتقاليين إعلان الثالث من يونيو /حزيران المقبل، الذكرى الأولى لفض الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للجيش يوماً للحداد الوطني، وتنكيس الأعلام في المؤسسات الحكومية خارج البلاد وداخلها، أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تمسكه بتفكيك نظام الإنقاذ، والحفاظ على إقامة العدالة والحيلولة دون الإفلات من العقاب.

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وقال "التجمع"، وهو الجسم المهني الذي قاد الاحتجاجات التي أدت لعزل عمر البشير وإطاحة النظام، في نشرة صحافية الجمعة، إنه طلب رسمياً إعلان الحداد على ضحايا مجزرة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وميادين الاعتصام في الأقاليم الأخرى من البلاد، وينتظر استجابة الحكومة الانتقالية لطلبه.

فرصة ثمينة

وكان حمدوك قد أعرب قبل أيام، أن أمام البلاد فرصة ثمينة للاتفاق على كيفية حكم السودان، وبناء أساس متين لنهضة البلاد، معتبراً تحقيق السلام التحدي الرئيسي لحكومته، بحسب قوله.

وأكد حمدوك وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، أن توقيع اتفاقيات سلام وحده لن يصنع سلاماً، بل يجب أن يعقبها تحقيق مصالحات اجتماعية، مبرزا أن "السلام لن يتأتى إلاّ بعد الاتفاق على شكل الحكم والإدارة... ونحن لدينا عدد من الجيوش، ونحتاج الوصول إلى جيش وطني واحد".

العقاب ضرورة

في السياق أيضا، شدد حمدوك على أهمية تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، باعتبارها جزءا من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وقال: "نحتاج لتوافق حول تاريخنا المضطرب، مثلما حدث في رواندا وجنوب أفريقيا، كما من الضروري تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واستعادة الأموال التي نهبها عناصره".

إلى ذلك، أشاد حمدوك بتجربة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وقال: "أنا معجب بالتجربة السودانية في الشراكة بين المدنيين والعسكريين، سيما أن تجارب مماثلة فشلت وقادت للانزلاق في الحروب، هذا النموذج يحتاج لصبر، هناك تعقيدات لكن لا خيار أمامنا غير التوافق".