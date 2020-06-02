خال البشير على خطاه.. اعتقال الطيب مصطفى

اعتقلت السلطات السودانية، مساء الاثنين، خال الرئيس المعزول عمر البشير، الكاتب الصحافي ورئيس "منبر السلام العادل" الطيب مصطفى، وهو أيضا رئيس "حزب منبر السلام العادل الإسلامي" المعارض، دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه.

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وكان الطيب مصطفى قد كتب مقالين، شن فيهما هجوما عنيفا على عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.

يذكر أن صلاح مناع، هو المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان.

استرداد مليارات من أموال البشير

فيما استطاع السودان استرداد أصول قيمتها تصل إلى 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه، وفقا لهيئة مكافحة الفساد في السودان، التي أعلنت الخبر في مايو/أيار الماضي.

وأشار مناع حينها إلى أن قيمة الأصول والأسهم في شركات ومبانٍ مختلفة، وفق تقديراتنا الأولية، تترواح بين 3.5 و4 مليارات دولار.

وكان البشير، الذي أطاح به الجيش قبل نحو عام وسط احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي دام نحو 3 عقود، قد سجن في كانون ديسمبر 2019، بعد إدانته بحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بشكل غير شرعي.

إلى ذلك، فهو متهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في دارفور غرب البلاد.