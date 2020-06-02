هجوم لحركة تحرير السودان بدارفور يقتل عسكريين من الجيش

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، مقتل وجرح عسكريين في هجوم على موقع له في جبل مرة بدارفور.

موضوع يهمك نقلت السلطات السودانية عددا من سكان القرى الموازية للحدود الإثيوبية في ولاية القضارف بعد وصول تعزيزات عسكرية مكثفة وحشود... السودان ينقل سكان القرى الموازية للحدود الإثيوبية في القضارف العرب و العالم

وكشفت القيادة العامة أن الهجوم على موقع الجيش في درافور شنته حركة تحرير السودان، مؤكدة أن ذلك ينتهك وقف النار، وهو محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى على حد وصف البيان.

وبعد الهجوم أعلن الجيش أن قواته سترد على ما حدث فورا.

وقال: "سنتخذ ما يلزم للتخلص من بؤر التهديد في دارفور".

إلى ذلك، أدانت القوات المسلحة في بيان صادر من المستشار الإعلامي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الاعتداء وقالت إنه من حقها حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها الجماعات، كما أنه من حقها الاحتفاظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار هذه الحوادث.

اضطربات منذ 2003

يشار إلى أن الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا يشهد اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يساندها العرب.

ووفقاً للأمم المتحدة تسبب النزاع في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون شخص آخرين.