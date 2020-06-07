مجلس السيادة السوداني: توافق مع الحركات المسلحة في جوبا

أعلن مجلس السيادة السوداني، على فيسبوك الأحد، أن "وفدي الحكومة وحركات الكفاح المسلح في جوبا توصلا إلى اتفاق تام حول معظم القضايا القومية".

وقال محمد حسن التعايشي، عضو المجلس والمتحدث باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، خلال جلسة مباحثات خاصة بالقضايا القومية، إنه "تم الاتفاق حول معظم القضايا فيما تم إرجاء بعض الموضوعات التي تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض إلى جلسة الغد".

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كما ذكر أن "هناك قضايا بسيطة متعلقة بالعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام سيتم مواصلة النقاش فيها غداً".

إلى ذلك أضاف: "ناقشنا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وحتى يطمئن جميع الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها".

هجوم لحركة تحرير السودان

يشار إلى الجيش السوداني كان أعلن، الثلاثاء، مقتل وجرح عسكريين في هجوم على موقع له في جبل مرة بدارفور.

وكشفت القيادة العامة أن الهجوم على موقع الجيش في دارفور شنته حركة تحرير السودان، مؤكدة أن ذلك ينتهك وقف النار، وهو محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى، على حد وصف البيان.

وبعد الهجوم أوضح الجيش أن قواته سترد على ما حدث فوراً، قائلاً: "سنتخذ ما يلزم للتخلص من بؤر التهديد في دارفور".

إلى ذلك، أدانت القوات المسلحة في بيان صادر من المستشار الإعلامي للقائد الأعلى للقوات المسلحة الاعتداء وقالت إنه "من حقها حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها الجماعات، كما أنه من حقها الاحتفاظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار هذه الحوادث".