السودان: مستعدون لمناقشة مثول مطلوبين أمام الجنائية

رحبت الحكومة السودانيه بمثول علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة.

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وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة عن "تسليم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب نفسه في إفريقيا الوسطى، وهو متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن "الحكومة السودانية تعلن ترحيبها بهذه الخطوة، وتنتهز الفرصة لتأكيد موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام".

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا قالت في بيان إن "علي كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007".

وكانت المحكمة، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

ووجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب.

وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.