وزير سوداني: فوائد سد النهضة أكثر من سلبياته بشرط

دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية والأحزاب والشارع إلى الاصطفاف خلف موقف السودان بالنسبة لمفاوضات سد النهضة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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وقال إن قضية سد النهضة قضية وطنية لا تتحمل أي تجاذبات سياسية، مشيرا إلى أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من سلبياته بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول و التشغيل.

وأضاف أن الخرطوم اطمأنت من سلامة وأمان السد فى مرحلة التصميم و الإنشاء.

وتابع "يتبقى الوصول لسلامة تشغيل سد الروصيرص بعد الملء الأول وذلك من خلال ما نتفاوض حوله حاليا".

"خيارات أخرى"

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أمس الاثنين، أن مصر ستلجأ لخيارات أخرى إذا استمرت إثيوبيا في تعنتها خلال المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأضاف أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي".

وأكد أنه "إزاء هذا التعنت الإثيوبي ستضطر مصر لبحث خيارات أخرى" كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي "لكي يضطلع بمسؤولياته في تدارك تأثير هذا الملف على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".