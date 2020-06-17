الحدود وسد النهضة.. حميدتي في إثيوبيا لأول مرة

وصل نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء، إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى إثيوبيا.

موضوع يهمك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، مؤكداً أن المزيد من العقوبات مقبلة في... بومبيو يفتتح "قيصر".. استهداف 39 شخصاً وكياناً داعماً للأسد سوريا

من المقرر أن يلتقي حميدتي في زيارته التي لم تحدد مدتها، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكبار المسؤولين، لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا الحدود وسد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي قد استبعد الأسبوع الماضي، اندلاع حرب حدودية مع السودان بسبب الأزمة التي شهدها البلدان في نهاية الشهر الماضي.

وقال خلال كلمة توضيح قدمه للبرلمان بشأن مختلف القضايا إن بلاده تحمل الجميل الذي يقدمه السودان وشعبه على مر التاريخ.

ولفت إلى أنه أجرى مناقشات مع الحكومة السودانية حول الأحداث الأخيرة وتلقى مطالب مشروعة من الجانب السوداني سيتم حلها عبر الحوار والتفاهم المشترك.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان وإثيوبيا حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.