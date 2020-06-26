السعودية تشارك في مؤتمر المانحين للسودان

شاركت السعودية في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان، الذي عقد في برلين، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وترأس وفد السعودية المشارك في المؤتمر وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، الذي أوضح خلال الكلمة التي ألقاها عن بالغ التقدير للأصدقاء في ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، على جهودهم المبذولة لعقد المؤتمر، مؤكداً دعم المملكة الكامل للحكومة الانتقالية، ودعم السودان وشعبه بما يحقق مصالحه الوطنية وآماله المشروعة.

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وأكد قطان أنه يقع على عاتق الجميع ضرورة مضاعفة الجهود ليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، التي زادت جائحة كورونا من مفاقمتها، وتحقيق أمنه واستقراره، وتبوئه مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

كما أوضح أهمية تضافر الجهود لإنجاح المرحلة الانتقالية، وثمّن جهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، مؤكداً أن دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثماراً مهماً للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.

وأعرب عن تثمين السعودية لجهود المؤسسات المالية الدولية، مطالباً إياها بأن تكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات السودان والاستفادة من الآليات وبرامج المساعدات المتوفرة في نطاق مكافحة جائحة كورونا، والنظر في البدء في عملية إعفاء الديون وإعداد برنامج خاضع لرقابة صندوق النقدالدولي، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وفي ختام كلمته، أشار إلى أن دعم السودان وشعبه الشقيق أولوية ملحة للمملكة، وأنه عبر التاريخ الطويل في العلاقات بين البلدين فإن المملكة كانت ولا تزال من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان الشقيق، وأن المملكة تبذل جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء في السودان، وستستمر في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان واستقراره وازدهاره.