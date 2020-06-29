سفارة أميركا في الخرطوم: نؤيد حق التظاهر في 30 يونيو

دعت السفارة الأميركية في الخرطوم جميع الأطراف للالتزام بالإعلان الدستوري، معلنة تأييدها حق التظاهر في 30 يونيو. كما دعت المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم بسلمية.

وكانت السلطات السودانية أعلنت اتخاذ إجراءات أمنية في الخرطوم تستبق ذكرى 30 يونيو. وأكدت إغلاق الجسور والشوارع المؤدية للقيادة العامة في العاصمة السودانية.

وكثفت لجان المقاومة، خلال الفترة الماضية، من دعواتها للخروج في احتجاجات سلمية في 30 يونيو الجاري، للضغط على الجهات العدلية لإنهاء التحقيقات في جرائم فض اعتصام القيادة العامة واستكمال هياكل السُلطة الانتقالية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

معلومات عن تخريب وفوضى

كما كان حاكم ولاية الخرطوم، يوسف آدم الضي، قال في بيان نشرته وسائل إعلام محلية،: "توفرت لنا معلومات عن مخططات المتربصين والمندسين، الذين يخططون لجر الاحتفالات إلى هاوية التخريب وإحداث الفوضى".

وأشار إلى أن حكومته وضعت خطة أمنية محكمة، ترتكز على تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن، كما أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتصدي بقوة لأي مظاهر عنف.