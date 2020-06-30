استنفار أمني بالخرطوم.. وانطلاق تظاهرات تصحيح المسار

انطلقت في السودان، اليوم الثلاثاء، تظاهرات تصحيح المسار التي دعت إليها عدة قوى سياسية، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى اعتصام سلمي أمام مباني أمانة الحكومة في محلية نيرتتي غرب جبل مرة بولاية غرب دارفور للمطالبة بوقف الانتهاكات المستمرة من الميليشيات المسلحة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين دعمه الكامل لاعتصام المواطنين بمنطقة نيرتتي ومطالبهم المشروعة.

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كما دعا التجمع السلطة الانتقالية للتدخل السريع لحماية المتظاهرين السلميين واعتصامهم وحماية حقهم في الأمن وتلبية مطالبهم بشكل فوري بإجراء التعديلات اللازمة في قيادة المحلية وأجهزتها الأمنية والتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

إلى ذلك، قامت السلطات في العاصمة الخرطوم بالإغلاق المشدد لكل الكباري الرابطة بين مدنها الثلاث أم درمان وبحري والخرطوم.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات السودانية، أمس الاثنين، عددا من قادة حزب المؤتمر الوطني المنحل بمن فيهم رئيسه إبراهيم غندور، وقالت الحكومة إنهم كانوا ينسقون لأعمال معادية.

وبدت صباح اليوم شوارع رئيسية في مدينة أم درمان شبه خالية في المدينة، التي تعتبر مركزاً لتجمع التظاهرات قبل انطلاق مواكب الأحياء المتجهة إليها.

وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد وعد بتحقيق مطالب المتظاهرين وأسر الضحايا في غضون أسبوعين في مسعى بحسب مراقبين لامتصاص غضب الشارع من أداء الحكومة.

فيما أهاب النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بجميع المشاركين في التجمعات والفعاليات المقررة الثلاثاء الالتزام بالسلمية، مؤكدا أن حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري.

وشددت النيابة العامة السودانية، في بيان الاثنين، على سلمية الفعاليات في مدن السودان المختلفة وتحديد مساراتها ومواقع التجمع.

وأشارت إلى أنه تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها، ومدير المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والمنطقة المركزية العسكرية، وقوات الدعم السريع، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين الفعاليات والتجمعات السلمية في ذكرى 30 يونيو.

وطلب النائب العام ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا.

وكانت السلطات أعلنت إغلاق كل الجسور في العاصمة السودانية وعدم السماح بالتنقل بين مدنها، وإغلاق المتاجر، تأهبا لفعاليات مقررة غدا تصحيح مسار الثورة 30 يونيو، وهو اليوم الذي شهد مليونيات حاشدة العام الماضي.