بعد تراجع المنسوب.. خروج 5 محطات بالسودان عن الخدمة

رغم أن نهر النيل يشهد في مثل هذه الأيام من كل عام موسم الفيضان إلا أن تبعات ملء سد النهضة بدأت تظهر، حيث أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان عن خروج 5 محطات عن الخدمة خلال الساعات المقبلة على خلفية انحسار مفاجئ للنيل الأبيض والأزرق ونهر النيل.

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وقال مدير عام الهيئة أنور السادات الحاج في بيان صحافي اليوم الأحد، إن محطات الصالحة"أ"،"ب"، بيت المال، وشمال بحري، وأم كتي، والشجرة ستكون خارج الخدمة.

وكشف عن أنه تمّ إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومياه بحري القديمة، ومياه المقرن، ومياه المنارة.

وأوضح السادات أن الأسباب في الانحسار تسبّب في خفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات التي ستخرج عن الخدمة.

وأضاف أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للإنحسار المفاجئ.

وأشار أنور السادات إلى أن هناك توقّعات بانسياب المياه نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.

ويقدّر الإنتاج اليومي من المياه في ولاية الخرطوم من المحطات النيلية والجوفية بمليون و600 ألف متر مكعب، في وقتٍ يقدّر العجز الحالي من المياه بـ900 ألف متر مكعب.

وتحتاج الولاية إلى إنتاج ما يقارب مليونين و500 ألف متر مكعب في اليوم خلال الصيف.