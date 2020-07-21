البشير أمام القضاء بتهمة الانقلاب.. والعقوبة قد تصل للإعدام

يمثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الثلاثاء، وعدد من الضباط وقيادات إخوانية، أمام محكمة خاصة بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.

وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

فأمام محكمة خاصة، تبدأ أولى محاكمات منفذي ثالث انقلاب عسكري في تاريخ السودان، الرئيس المعزول البشير و15 ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من القيادات الإسلامية، متهمون بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة.

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التهمة التي تصل عقوبتها للإعدام، هي بحسب ممثلي الإدعاء، فرصة لردعِ الانقلابات العسكرية مستقبلاً.

انقلابُ البشير اختلف عن غيره من الانقلابات السابقة بارتدائه ثوباً عقائديا وسعيه لأدلجة الجيش والقوات الأمنية تحت عباءة سياسية، الأمر الذي جعل تقديمهم للمحاكمة مطلباً مُلحاً بحسب سياسيين.

تشديد الإجراءات القانونية لكل مُنقلب على الأنظمة الديمقراطية.. العنوان الأبرز في محاكمة البشير وسائر المتهمين الآخرين والتي تنتظرها جلسات طويلة لحين النُطق بالحكم.