السودان..الحركة الشعبية وتجمع المهنيين يوقعان إعلاناً سياسياً

وقّعت الحركة الشعبية - شمال، وتجمع المهنيين السودانيين في عاصمة جنوب السوان جوبا، الأحد، على مذكرة للإعلان السياسي تقضي بعمل الأطراف كقوة سياسية في المرحلة المقبلة.

وأكد الاتفاق على ضرورة فصل الدين عن الدولة، وأن تبقى الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان.

كما اتفقت الحركة الشعبية وتجمع المهنيين على ضرورة وجودِ مبادئ فوق دستورية لا يتم خرقُها أو تعديلُها.

ودعا الطرفان إلى نقل ملف التفاوض من المجلس السيادي إلى مجلس الوزراء.

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وكان وفد من تجمُّع المهنيين قد وصل، الجمعة، إلى جوبا في زيارة تستغرق عدة أيام لإجراء لقاءات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وضم وفد التجمع كلاً من الفاتح حسين، وإسراء إسماعيل، وصلاح الدين جعفر. وقال التجمع إن وفد التجمُّع سيبحث مع الحركة الشعبية آفاق العمل المشترك ودعم المطالب الشعبية بإحلال السلام الشامل وترسيخ التحول الديمقراطي.