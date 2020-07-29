حميدتي: مافيا لتهريب الذهب هددت بتصفيتي

أكد نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أن هناك جهات لم يسمها قد أوصلت تهديدات له بالقتل، محذّراً ما أسماها "مافيا تهريب الذهب" ومعها جماعات تعمل على تعطيل مسيرة اقتصاد البلاد.

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جاءت تصريحات حميدتي في كلمة أثناء حفل لبدء تصدير طنين من الذهب وتدشين "بورصة الذهب السودانية"، وقال إن هناك جهات تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد السوداني، وتضع العقبات أمام مساعيه من أجل نهوض البلاد، وما أطلق عليها "المافيا" التي تعمل على خفض سعر الجنيه السوداني، وتشتري العملات الأجنبية بأي سعر.

كما كشف عن أن السودان تسيطر عليه مافيا، وهي عصابة كبيرة جداً، مؤكداً وجوب محاربتها.

"تهديدات بالقتل"

وحذر مجموعات قال إنها أرسلت إليه تهديدات بالقتل من أفعالها، متهماً إياها بالعمل على تدمير البلاد، ومحاولة تمزيق نسيجها الاجتماعي ووحدتها، داعياً لمواجهتها.

كما هاجم حميدتي بعنف منتقدي رئاسته للجنة الاقتصادية، ومن وصفهم بـ"المحبطين"، في تلميح لقوى سياسية وتنفيذيين ينتقدون رئاسته للجنة.

"حاربوا الفساد"

في السياق أيضاً، دعا نائب رئيس مجلس السيادة لتوحيد الصف الوطني من أجل الحرب على الفساد، منتقداً شركات تعمل بتعدين الذهب، ولا تدفع الضرائب، ولا تعيد حصائل الصادر لدعم الاقتصاد.

وكشف أيضاً أنه طلب من رئيس الوزراء ووزير المالية السابق مراجعة شركات التعدين، ومعرفة أين تذهب عوائد صادر الذهب، ولا تدفع الضرائب أو العوائد، وكشفها أمام الإعلام.

خطوات تمنع التهريب

بدوره، أعلن حميدتي عن خطوات تتضمن سياسات صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب، تبدأ بتفعيل مبدأ المحاسبة، ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بإنتاج وتصدير الذهب، ومراجعة رخص شركات الامتياز الأجنبية.

كما انتقد بعنف الأساليب الإدارية البيروقراطية، وسخر من وضع اقتصاد البلاد.

انتقادات طالت رئاسته

يشار إلى أن حميدتي هو رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تكونت في مارس /آذار الماضي، ويعاونه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيساً مناوباً، وعضوية عدد من كبار المسؤولين والوزراء، وتنحصر مهمتها في استعادة عافية اقتصاد البلاد، واتخاذ إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة اختلالات الاقتصاد.

ولاقت رئاسة حميدتي للجنة انتقادات من قبل سياسيين ونشطاء، ما دفعه للاستقالة قبل أن يعود لقيادة اللجنة مرة أخرى.