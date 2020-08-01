انهيار سد في السودان يدمّر مئات المنازل

أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسؤولة، السبت، من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.

وقالت المسؤولة المحلية في الولاية، نسيبة فاروق، في اتصال مع فرانس برس إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط، ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان".

ونجح السكان في مغادرة منازلهم.

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وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.

وأضافت فاروق "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول" إلى المنطقة.

ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر. وتواجه البلاد سنوياً مخاطر الفيضانات.