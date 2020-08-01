حميدتي يحذر من مخطط اقتتال أهلي يستهدف السودان

حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، من "مخطّط مدروس للاقتتال" وأجندة داخلية لعرقلة السلام في بلاده.

وحث حميدتي الشعب السوداني على وأد خلافاته وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد عبر تقديم كافة الأطراف تنازلات من أجل وقف الحرب في عين المؤامرة لضرب استقراره عبر مخطط مدروس للاقتتال وأجندة داخلية لعرقلة مساعي السلام.

وأطلق حميدتي تحذيره أمام ضباط وجنود قوات الدعم السريع بمعسكر النسور في مدينة أم درمان، غرب العاصمة، فيما لم يكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا المخطط ، لكنه أشار إلى عناصر لم يسمها لا ترغب في تحقيق السلام بالسودان، وتسعى لإشعال الفتن والنزاعات القبلية في إقليم دارفور وولاية جنوب كردفان.

وتأتي تصريحات حميدتي عقب هجوم عناصر مسلحة على قرية "مستيري غرب ولاية دارفور الأسبوع الماضي خلف أكثر من ستين قتيلا، بحسب الأمم المتحدة، وعلى إثرها قرر السودان إرسال قوات لاحتوائها.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان لقناة "العربية"، أن "شعبة المخابرات بأمر من رئيس النظام السوري بشار الأسد تشن حملة... المرصد: مخابرات الأسد تشن حملة لإقصاء رامي مخلوف سوريا

وكانت الخارجية الأميركية حثت الحكومة السودانية الانتقالية أن تركز من خلال إرسال قواتها إلى هناك على التعاون مع قوات يوناميد لحماية المدنيين الفارين بعد حرق قراهم.

من جهتها، أكدت منظمة "احموا الأطفال" أن العنف المستعر في إقليم دارفور بغرب السودان ما زال يحرم أكثر من أربعة عشر ألف شخص من الغذاء والرعاية.