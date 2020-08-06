فيضانات السودان.. تضرر أكثر من 50 ألف شخص

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في دمار المنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء السودان، ما أثر على أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، مساء الأربعاء، إن 14 من ولايات السودان الثماني عشرة شهدت فيضانات في الأيام الأخيرة.

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ووفق التقرير الأممي، فإن ولايات شمال دارفور والنيل الأبيض وسنار وكسلا هي أحدث من أبلغ عن العواصف والفيضانات.

إلى ذلك في شمال دارفور، هناك ما لا يقل عن 600 نازح داخلي "في حاجة ماسة" للمأوى والغذاء بعد أن ضرب فيضان مفاجئ المخيم الذي كانوا يعيشون فيه بمنطقة اللعيت.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: "حذرت هيئة الأرصاد الجوية السودانية من توقع المزيد من الأمطار الغزيرة خلال أغسطس وسبتمبر في معظم أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات وعمليات النزوح".

كما تسببت الأمطار الغزيرة، الأسبوع الماضي، بانهيار سد بوط في ولاية النيل الأزرق، ودمرت 1200 منزل وخلفت ما لا يقل عن خمسة قتلى في جميع أنحاء البلاد.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الحكومة السودانية والوكالات الإنسانية تراقب الوضع وتقدم المساعدة للمتضررين.

يشار إلى أنه العام الماضي، قتلت الفيضانات ما مجموعه 78 شخصاً في 16 ولاية سودانية، بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، وفق الأمم المتحدة.