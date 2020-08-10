30 قتيلاً جراء السيول في السودان.. وتدمير آلاف المساكن

أعلن الدفاع المدني السوداني الأحد مصرع 20 شخصاً إضافياً وإصابة 13 آخرين بسبب السيول والأمطار الغزيرة في مختلف مناطق البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 30.

وقال الدفاع المدني: "لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 ودُمر 3045 منزلاً كلياً إضافةً إلى 66 مرفقاً عاماً".

وكان المصدر نفسه أعلن الخميس مصرع 10 أشخاص وتدمير أكثر من 3000 منزل.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر الأربعاء أن 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار. وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضراراً في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

موضوع يهمك أكد السودان أنه سيقاطع مفاوضات سد النهضة، غدا الاثنين، لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.وكانت إثيوبيا أعلنت... السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة بسبب تجاوز إثيوبيا السودان

إضافةً إلى ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق.

وتهطل عادةً أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر في السودان الذي يواجه سنوياً فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.