اشتباكات جنوب السودان.. 127 قتيلاً بين جنود ومدنيين

قتل 127 شخصاً باشتباكات في الأيام الأخيرة بين جنود ومدنيين خلال عملية لنزع الأسلحة في بلدة تونج وسط دولة جنوب السودان، وفق ما أعلن متحدث عسكري، الأربعاء.

وقال الميجور جنرال لول رواي كوانغ لوكالة فرانس برس، إن "الاشتباكات بدأت السبت فيما كانت قوات الأمن تقوم بعملية لنزع الأسلحة من المدنيين في المنطقة التي شهدت اشتباكات قبلية دامية".

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يشار إلى أن أعمال العنف في تونج كانت بدأت بعد خلاف بين عدد من الشبان المسلحين والجنود. وتمت السيطرة على مواجهة مسلحة في بادئ الأمر، لكن بحسب كوانغ فإن الشبان حشدوا آخرين لشن هجوم على مركز الجيش.

كما أوضح أنه "في آخر حصيلة، أؤكد لكم أن عدد القتلى ارتفع إلى 127" شخصاً.

إلى ذلك أضاف أن "45 من القتلى هم جنود من جيش جنوب السودان، و82 من الشبان المسلحين من المنطقة"، مؤكداً أن 32 جندياً أصيبوا بجروح.