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انفجارات في مخزن ذخيرة تابع لمعسكر سوداني في الخرطوم

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت وسائل إعلام سودانية، إن انفجاراً ضخماً هز العاصمة الخرطوم مساء اليوم الجمعة. وأفادت أنباء عن انفجارات في مخزن ذخيرة تابع لمعسكر سوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا عنه إنه لانفجار كبير وقع في منطقة الشجرة بالعاصمة الخرطوم.

وأعلن الدفاع المدني السوداني السيطرة على الحريق في مخزن الأسلحة. وأكدت وزارة الداخلية السودانية أن لا إصابات وقعت نتيجة الحادثة.

ويأتي الانفجار تزامناً مع احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ66. ولم يعرف سبب الانفجار بعد، إلا أن عدداً من المواطنين تجمهروا في الشارع الرئيسي في وقت كانت عربات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

كلمات دالّة

#انفجار, #الخرطوم
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