السودان.. اتفاق أمني بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال

توصل كل من وفد الحكومة السودانية، برئاسة اللواء يس ابراهيم يس وزير الدفاع والحركة الشعبية-شمال جناح عقار برئاسة ياسر عرمان، خلال جلسة المباحثات التي انعقدت مساء الأحد بجوبا، إلى إتفاق تام بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية، مسار المنطقتين.

وأوضح د. ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية فى تصريح صحفي، أن الوفدان توصلا إلى إتفاق تام بشأن قضية دمج القوات.

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كما أضاف إلى أنه لم يتبقي في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن هناك رؤى وأفكار جيدة وبناءة مطروحة للتفاوض من الجانبين في هذا الصدد.

هذا وأعرب عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى إتفاق تام حول ملف الترتيبات الأمنية في غضون الساعات القليلة القادمة.

وحول التفاوض في ملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور أبان مطوك أن فريق الوساطة يعمل علي توحيد الأوراق والمواقف التفاوضية المختلفة في ورقة واحدة مبيناً أن هذه الورقة أصبحت جاهزة وسوف تستلمها لجنة الوساطة غداً لكي يبدأ التفاوض حولها.

وأشار إلى أن وصول الوفد الرئاسي غداً بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بجانب وجود ومشاركة وفد ملف الترتيبات الأمنية برئاسة اللواء يس ابراهيم يس وزير الدفاع سوف يساهم ذلك بشكلٍ كبير في دفع وتسريع عملية التفاوض، تمهيدا للتوقيع بالاحرف الأولى علي اتفاق السلام الشامل قريبا.