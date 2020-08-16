عشية استئناف التفاوض.. اجتماع وزاري حول سد النهضة

عشية استئناف مفاوضات سد النهضة المقررة، غدا الاثنين، يعقد مساء اليوم اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا.

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وعُلقت المفاوضات لأكثر من أسبوع بطلب من مصر والسودان بعد إقحام إثيوبيا أجندة جديدة للتفاوض.

ويشارك الاتحاد الإفريقي والخبراء والمراقبون في الاجتماع الوزراي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أجندة التفاوض

ومن المقرر حسب مصادر مطلعة أن يناقش الاجتماع أجندة التفاوض والأطر العامة وملاحظات الأطراف الثلاثة.

إلى ذلك اتفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته أمس للخرطوم مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك على التأكيد على رفض القيام بأي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وتأتي هذه الزيارة وسط توتر ناجم عن بناء إثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق. وقد طلبت الخرطوم الاثنين تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.

طرق مسدودة

وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.